Председатель Союза театральных деятелей России заявил, что в стране огромное количество картин, которые могут стать предметом обмена

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Председатель Союза театральных деятелей РФ, народный артист России Владимир Машков считает, что картину Владимира Меньшова "Москва слезам не верит" можно было бы включить в список фильмов для обмена между Россией и США.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп по телефону обсудили возможность обмена фильмами между странами, продвигающими традиционные ценности.

"В России огромное количество прекрасных фильмов, которые могут стать предметом обмена. Во-первых, сразу нужно подумать о картине, которая получила "Оскар", - это "Москва слезам не верит", ну и дальше по списку наших замечательных кинопроектов, которых у нас сотни. Это серьезный разговор, требующий основательного подхода, но это безусловно должно быть кино, которое отражает нашу русскую душу", - заключил Машков.

В свою очередь, председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков в беседе с ТАСС ранее выразил мнение о том, что среди американских фильмов такими могут стать драма "Пролетая над гнездом кукушки" (1975) и комедийно-драматическая лента "Бумажная луна" (1973). Среди российских картин Михалков выделил фильмы "Студии Тритэ Никиты Михалкова", такие как "Движение вверх", "Легенда №17", "Экипаж", "Огонь", "Бременские музыканты", "Чемпион мира" и "Кракен".