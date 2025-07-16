В картине будут задействованы Гарик Харламов, Гоша Куценко, Мила Ершова и другие

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Съемки фильма "Колобок" - оригинального спин-оффа в рамках главной сказочной франшизы страны "Последний богатырь". Об этом журналистам сообщили в пресс-службе "Атмосферы кино"

"Проект создают студия Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатр Start и телеканал "Россия". Дистрибьютором картины выступит "Атмосфера кино". Главным героем фильма станет харизматичный и дерзкий Колобок, уже знакомый зрителям по предыдущим частям франшизы. По сюжету он решает изменить свою судьбу и поневоле становится напарником скромного пекаря Тихона, которого в фильме сыграет актер-комик Дмитрий Журавлев", - сообщили в пресс-службе.

В картине будут задействованы Гарик Харламов, который озвучит Колобка, Гоша Куценко в роли Волка, Мила Ершова в роли Лады и другие. Над "Колобком" работает та же команда сценаристов и продюсеров, что и над другими фильмами франшизы. В режиссерском кресле - Антон Маслов, создатель чудо-сериала "Последний Богатырь. Наследие". "Я очень рад приступить к съемкам этой истории. Колобок - это один из самых смешных, ярких, и главное, необычных персонажей франшизы. Все знают эту сказку, но никто еще не видел ее в таком формате: мы экранизируем весь путь Колобка, на котором он встретит зайца, лису, медведя и даже волка. Это точно будет необычно, точно будет остро и очень смешно. Мне кажется, это невероятная история, которую мы вместе замесим и запечем для зрителя от мала до велика", - поделился режиссер Антон Маслов, слова которого приводит пресс-служба.