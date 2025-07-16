Директор Музея святой царской семьи Виктория Калмыкова сообщила, что на иконах изображены лики только тех святых, которые покровительствовали дому Романовых

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июля. /ТАСС/. Духовно-просветительский центр "Царский" в Екатеринбурге открыл выставку икон второй половины XVIII - начала ХХ веков с ликами святых, которые покровительствовали дому Романовых, передает корреспондент ТАСС.

"Само собрание икон здесь очень особенное. Не случайно выставка называется "Небесные покровители императорского дома Романовых". Здесь, на иконах, лики только тех святых, которые покровительствовали дому Романовых [в] разные времена", - сказала директор Музея святой царской семьи Виктория Калмыкова.

Одна из икон, "Богородица на троне", имеет особую ценность, так как представлена до реставрационных работ в первозданном виде - после выставки ее законсервируют и отправят на реставрацию, отметила Калмыкова.

В ночь с 16 на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге была расстреляна семья Романовых. В память об этом событии в июле традиционно проходит культурно-религиозный фестиваль "Царские дни", в 2025 году он состоится с 11 по 21 июля. Тысячи паломников пройдут от Храма-памятника на Крови до Ганиной ямы.