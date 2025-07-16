На мероприятии также выступят музыкальные коллективы из разных городов России, сообщили в оргкомитете XXIl Международного фестиваля живой музыки и веры "Устуу-Хурээ -2025"

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Британский джазовый музыкант Рой Янг станет хедлайнером XXII Международного фестиваля живой музыки и веры "Устуу-Хурээ", который пройдет в Туве в конце июля. Об этом ТАСС сообщили в оргкомитете фестиваля.

"XXIl Международный фестиваль живой музыки и веры "Устуу-Хурээ -2025" состоится в городе Чадане с 28 по 30 июля. Фестиваль посвящается 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В этом году хедлайнером фестиваля станет настоящая легенда мировой музыки. К нам приедет известный британский исполнитель джаза и блюза Рой Янг. Он работал на легендарной студии звукозаписи Эбби Роуд - той самой, где были записаны практически все альбомы The Beatles и Pink Floyd", - сообщили в оргкомитете.

Гостем фестиваля станет аккордеонистка, лауреат многочисленных международных конкурсов Мария Селезнева. Также на фестивале выступят коллективы из разных городов России.

Рой Янг родился в 1949 году на Ямайке, а затем его родители переехали в Великобританию. Стал известен как исполнитель блюза, джаза и соула. Выступал с Джоном Болдри и Артуром Брауном. Был приглашен на студию Эбби Роуд, где записывались The Beatles и Pink Floyd.

Первый фестиваль "Устуу-Хурээ" прошел в Туве в 1999 году и был посвящен возрождению буддийского храма Устуу-Хурээ, разрушенного в 1937 году. После 2019 года фестиваль не проводился, а в 2024 году был возрожден по инициативе главы Тувы Владислава Ховалыга. В 2024 году в фестивале приняли участие 40 коллективов. В конкурсной программе было 28 коллективов и солистов.