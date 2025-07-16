Ее разместили в интерьерах Шереметьевского дворца

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июля. /ТАСС/. Дом занимательной науки, открывшийся в Ленинграде в 1935 году по инициативе математика, физика и популяризатора точных наук Якова Перельмана, воссоздали в Петербурге. Временная экспозиция открылась для широкой публики в интерьерах Шереметьевского дворца, передает корреспондент ТАСС.

"Мы отталкивались от экспозиции Дома занимательной науки. Даже в тех залах, где не представлены буквально модели, мы все равно брали за основу описания. Другое дело, что мы его немного актуализировали: в отделе географии мы сделали вместо картинок на стенах экраны, более современно выглядит и звездолет Циолковского", - отметила в беседе с ТАСС заместитель директора Государственного музея театрального и музыкального искусства, где открылась выставка, Александра Штаркман.

Временная экспозиция включает разделы: астрономия, география, математика, физика, комната оптических иллюзий. В первом зале, который станет отправной точкой экспозиции, публика сможет познакомиться с историей и основными вехами ленинградского Дома занимательной науки. Попав во вращающийся портал, посетитель выставки словно переместится во времени и попадает в залы того самого ДЗН. В первом пространстве размещается космическая ракета, внутри которой можно узнать о зарождении космонавтики и научных беседах Якова Перельмана и Константина Циолковского, а заглянув в иллюминатор - увидеть Луну и настоящую космическую оранжерею. Второй зал посвящен географии, где представление о мироустройстве древних людей соседствует с картами реальных географических открытий и путешествий, а на видеоэкранах можно увидеть в реальном времени, что происходит прямо сейчас в различных точках земного шара. Третий зал объединяет занимательную математику и физику. Научные экспонаты и установки демонстрируют базовые законы механики и различные парадоксальные математические приемы.

Также в экспозиционное пространство вошла книга Перельмана "Занимательная арифметика". Она примечательна тем, что сам автор оставил автограф на одной из страниц, и он демонстрируется впервые.

Выставка "Дом занимательной науки" будет открыта до 16 ноября 2025 года.

О ДМЗ

Дом занимательной науки - это просветительное учреждение для пропаганды естественно-научных и технических знаний. Решением Ленинградского областного отдела народного образования залы Шереметьевского дворца были переданы Дому занимательной науки, и в 1935 году по инициативе математика, физика и популяризатора точных наук Якова Перельмана при участии В. А. Камского, В. И. Прянишникова, Л. В. Успенского, А. Я. Малкова состоялось его открытие. В ДЗН было четыре отдела: астрономии, географии (с залом геологии), математики, физики (с отделом оптики). Создавался зал электричества, планировалось устройство экспозиции "Залы Жюля Верна" и "Зала занимательного языкознания". Большинство экспонатов ДЗН были действующими, экспозиции - интерактивными. Экспозиция погибла во время блокады, сохранились лишь описания и фотоснимки некоторых экспонатов.