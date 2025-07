Премьеру российской версии бродвейского мюзикла "Хорошенькое дельце" подготовила международная команда во главе с нидерландским режиссером Корнелиусом Балтусом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июля. /ТАСС/. Театр музыкальной комедии показал премьеру мюзикла на музыку Джорджа Гершвина и стихи Айры Гершвина "Хорошенькое дельце, или Непыльная работенка" из жизни американских гангстеров и контрабандистов. Это первая новинка открывшегося 97-го сезона, сообщили в пресс-службе театра.

"Джордж Гершвин никогда не писал мюзикл "Nice Work If You Can Get It" ("Хорошая работа, если сможешь ее получить"). Вместе с младшим братом Айрой, сочинявшим стихи к вокальным номерам, он создал несколько произведений для сцены, в разные годы имевших успех на Бродвее. За одно из них братья были удостоены Пулитцеровской премии, впервые присужденной музыкальной постановке. Компиляция из написанных в разное время композиций Гершвина на основе самостоятельной пьесы другого драматурга увидела свет рампы на Бродвее в 2012 году и имела огромный успех", - рассказали в пресс-службе.

Премьеру российской версии мюзикла подготовила международная команда во главе с режиссером Корнелиусом Балтусом (Нидерланды), который известен петербуржцам по таким постановкам, как "Бал вампиров", "Голливудская дива" и "Мисс Сайгон". Художественное воплощение спектакля осуществила японский сценограф Йоко Сеама. Хореографом, который вдохновил артистов отбивать степ и танцевать модные в те годы свинг и фокстрот, был приглашен Ванни Вискузи из Италии. Музыкальным руководителем и дирижером спектакля выступил Алексей Нефедов.

Главные роли на премьере исполнили артисты Роман Дряблов, Ксения Лазаревич, Иван Корытов, Владимир Ярош, заслуженные артисты России Елена Забродина и Антон Олейников.