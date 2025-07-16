В рамках отбора поступило 1 012 заявок, напомнила министр культуры Ольга Любимова

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Минкультуры РФ подвело итоги основного отбора на предоставление субсидий ведомства, государственную поддержку получат 154 проекта. Об этом сообщила министр культуры Ольга Любимова.

"Подведены итоги основного отбора на предоставление субсидий Минкультуры России для производства национальных фильмов. Господдержку получат 154 проекта: 41 анимационный и 50 художественных фильмов, а также 63 документальных картины", - написала она в своем телеграм-канале.

В рамках отбора поступило 1 012 заявок. По результатам конкурса до финала было допущено 413 заявок.