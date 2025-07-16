В творческой биографии музыканта - участие в Биеннале искусств в Милане и Генуе, а также победа в конкурсе арабской песни под патронажем Высшего совета по культуре Египта

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Египетский музыкант и преподаватель музыки Мустафа Саад станет представителем своей страны на Международном музыкальном конкурсе "Интервидение". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе конкурса.

"Музыкант Мустафа Саад представит Египет на Международном музыкальном конкурсе "Интервидение", - отметили в пресс-службе.

Саад занимается музыкой почти 20 лет. Его музыкальные проекты сочетают элементы музыкальных восточной и западной традиций. Он обладает тенором и выступает как сольно, так и в сотрудничестве с египетскими и зарубежными коллективами. В его творческой биографии - участие в Биеннале искусств в Милане и Генуе, в популярных телешоу, а также победа в конкурсе арабской песни под патронажем Высшего совета по культуре Египта.

Артист окончил Александрийский университет и с 2007 года является солистом оперного театра в Александрии, известного как Театр Сайеда Дарвиша.

Президент РФ Владимир Путин 3 февраля 2025 года подписал указ о проведении международного конкурса "Интервидение-2025" в Москве и Московской области. Председателем оргкомитета назначен вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Интервидение" - песенный конкурс существовавшей в 1946-1993 годах Международной организации телевидения и радиовещания (OIRT) - проводилось в 1960-1980-х годах по аналогии с "Евровидением", музыкальной премией отколовшегося от OIRT Европейского вещательного союза. В конкурсе принимали участие не только социалистические страны, близкие СССР, но и Австрия, Бельгия, Испания, Канада, Нидерланды, Португалия, Финляндия.