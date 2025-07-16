МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Выставка Музея музыки "Чайковский. Прогулки по Москве", приуроченная к 185-летию со дня рождения композитора, откроется 17 июля в Музее П. И. Чайковского в Москве. Она будет работать по 10 ноября, сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

"С 17 июля в Музее П. И. Чайковского в Москве открывается выставка "Чайковский. Прогулки по Москве", приуроченная к 185-летию со дня рождения композитора.

В названии выставки отражено одно из любимых времяпрепровождений композитора - прогулки по городу, во время которых он обдумывал музыкальные идеи, впоследствии воплотившиеся в произведениях. Экспозиция рассказывает о местах, тесно связанных с жизнью и творчеством Петра Ильича: Московской консерватории, Московском университете, Большом театре, здании Благородного собрания, Малом театре, Манеже, Кремле, храме Христа Спасителя, парке "Сокольники" и Кудринской площади", - говорится в сообщении.

На выставке также будут представлены экспонаты из собрания Российского национального музея музыки: рукопись Торжественной увертюры "1812 год", прижизненное издание музыки к весенней сказке А. Н. Островского "Снегурочка", архивная фотография первого исполнения оперы "Евгений Онегин" 1879 года и архивные материалы. Также будет представлен портрет композитора, написанный победителем художественного конкурса "Как видит музыку Петра Ильича Чайковского молодой художник" Даниилом Чашечкиным.

По словам генерального директора Музея музыки, заслуженного деятеля искусств РФ Михаила Брызгалова, Москва оказала большое влияние на жизнь и творчество композитора. "Столица стала источником вдохновения, местом творческих открытий, дружбы и, конечно же, именно здесь Пётр Ильич воспитывал верных последователей", - отметил он.