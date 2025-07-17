На Сахалин в рамках экспозиции впервые привезут личные вещи Льва Толстого

Выставка откроется 22 июля

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 июля. /ТАСС/. Экспонаты из Государственного музея Л.Н. Толстого впервые будут выставлены в Литературно-художественном музее книги А.П. Чехова "Остров Сахалин". Экспозиция расскажет о дружбе двух классиков литературы, сообщили ТАСС в правительстве Сахалинской области.

"Выставка "Толстой и Чехов: "Я ни одного человека не любил так, как его…" из фондов Государственного музея Л.Н. Толстого (Москва) и Литературно-художественного музея книги А.П. Чехова "Остров Сахалин" посвящена знакомству и дружбе двух классиков литературы и приурочена к 130-летию с момента первой встречи Льва Толстого и Антона Чехова в Ясной Поляне в августе 1895 года", - рассказали в правительстве области.

В качестве почетных гостей выставки на Сахалин прибудут праправнук классика, директор толстовского музея Москвы Владимир Толстой и директор музея-заповедника "Ясная Поляна" Екатерина Толстая. На выставке, которая откроется 22 июля, будут представлены подлинные письма Антона Чехова, фрагменты писем и дневников Льва Толстого и его письменные принадлежности, а также редкие фотографии, живописные портреты и иллюстрации к произведениям.