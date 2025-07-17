Искусственный интеллект "создает бездарные произведения, поскольку в его работе отсутствует вдохновение", уверен народный артист РФ

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Народный артист РФ Алексей Рыбников считает, что искусственный интеллект (ИИ) не способен создать поистине качественное музыкальное произведение. Таким мнением он поделился в беседе с ТАСС, уточнив, что причиной тому является отсутствие в работе ИИ вдохновения.

"Кто-то однажды хорошо сравнил искусственный интеллект с графоманами. Графоманы - это люди, которые занимаются творчеством, создают огромное количество стихов и музыки, но делают это бездарно. Искусственный интеллект также создает бездарные произведения, поскольку в его работе отсутствует вдохновение, в нем нет гения. ИИ просто комбинирует формулы, уже созданные кем-то", - сказал он.

Собеседник агентства подчеркнул, что слишком рано говорить о том, что искусственный интеллект сможет составить конкуренцию или заменить композиторов. "Неясно даже теоретически, возможно ли это. Люди, анализирующие музыку, пытаются создать что-то свое, но и среди них редко кто становится настоящим композитором. Поэтому говорить о замене человеческого творчества искусственным интеллектом пока рано", - дополнил Рыбников, уточнив, что в случае, если ИИ сможет сочинять полноценные произведения, это будет означать, что он стал высокоразвитым существом. "Тогда, возможно, он и вовсе сможет обойтись без людей", - рассуждает народный артист.

В заключение композитор рассказал о своем пути адаптации к технологическому прогрессу. По его словам, в 80-х годах он привез маленький компьютер Macintosh и впервые стал сочинять музыку с опорой на технику. Таким образом он смог освоить компьютеризацию и продолжить создавать музыку с применением новых технологий.

О композиторе

Рыбников - советский и российский композитор, народный артист России, лауреат государственной премии Российской Федерации и премии президента Российской Федерации. Занимает пост художественного руководителя Центра исполнительских искусств на Добрынинской. Рыбников является автором музыки к культовым рок-операм "Юнона и Авось" и "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты", прославившим "Ленком Марка Захарова". Композитор написал саундтреки к фильмам "Тот самый Мюнхгаузен", "Усатый нянь", "Вам и не снилось", "Про Красную Шапочку", "Приключения Буратино" и десяткам других.