Говоря о возможном фильме о президенте США Дональде Трампе, режиссер отметил, что это была бы "картина о хаосе"

РИМ, 17 июля. /ТАСС/. Американский режиссер Оливер Стоун заявил, что гордится своим фильмом о президенте РФ Владимире Путине и считает его по-прежнему актуальным.

"Я им (фильмом - прим. ТАСС) очень горжусь. Думаю, он по-прежнему актуален. Я задал ему важные вопросы. И, прежде всего, об Украине. Это была серьезная проблема уже в 2016 году", - отметил он в интервью итальянской газете La Repubblica.

Как рассказал режиссер, ему интересны Россия и США. "Я хочу, чтобы они поладили, - продолжил Стоун. - У нас были хорошие отношения много лет, с 2000 года по 2014-2015 годы, до переворота на Украине, который был спровоцирован Соединенными Штатами, что бы ни говорили. Это было начало этого ужасного периода".

Говоря о возможном фильме о президенте США Дональде Трампе, Стоун отметил, что это была бы "картина о хаосе". "Я не понимаю, куда он движется. И, похоже, он сам тоже не знает. Он принимает решения на ходу, постоянно меняет свое мнение. А это нехорошо для бизнесмена. Хороший предприниматель действует по плану", - указал режиссер.

Стоун - режиссер, сценарист и продюсер, обладатель трех премий "Оскар", пяти "Золотых глобусов", одной премии BAFTA. В 2017 году вышел его фильмом о президенте РФ "Интервью с Путиным" (The Putin Interviews), созданный на основе более десятка бесед с главой российского государства, состоявшихся на протяжении двух лет. В 2016 года Стоун снял фильм "Украина в огне", охватывающий историю Украины с 1941 по 2014 годы. В 2019 году он представил продолжение - фильм "В борьбе за Украину", в котором показывается развитие событий после "оранжевой революции" (2004) и "евромайдана" (2014).

9 мая Стоун присутствовал в качестве гостя на параде Победы на Красной площади. 30 апреля Путин и Стоун проводили встречу на полях просветительского марафона "Знание. Первые". Они оба выступали там с лекциями.