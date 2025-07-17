Патриарх наградил композитора Рыбникова орденом Даниила Московского I степени

Глава РПЦ отметил в произведениях композитора "живой отклик на вечные истины" и выразил особую признательность за многолетнюю работу в Патриаршем совете по культуре

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил композитора Алексея Рыбникова с 80-летием и наградил орденом благоверного князя Даниила Московского I степени. Об этом сообщается на сайте Московской патриархии.

"Сердечно поздравляю вас со знаменательной датой - 80-летием. Являясь одним из самых известных российских композиторов, вы за многие годы творческой деятельности внесли большой вклад в развитие отечественного музыкального искусства. Во внимание к вашим трудам и в связи с отмечаемой знаменательной датой полагаю справедливым удостоить вас ордена благоверного князя Даниила Московского (I степени)", - говорится на сайте.

Патриарх отметил в произведениях Рыбникова "живой отклик на вечные истины" и выразил особую признательность за многолетнюю работу композитора в Патриаршем совете по культуре.

"Желаю вам крепости душевных и телесных сил, обильной помощи Божией и новых творческих свершений", - говорится в поздравлении.