По словам композитора, включение Российского музыкального союза в европейскую систему было бы очень полезно

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Народный артист РФ Алексей Рыбников, который с августа 2022 года является сопредседателем совета Российского музыкального союза, в интервью ТАСС поделился, что рассчитывает на сотрудничество музыкальных союзов на международном уровне. Он подчеркнул, что в 2022 году Европа "отменила" русскую культуру, и с тех пор о совместных проектах говорить не приходится, однако он надеется на изменение ситуации.

"Я долгое время был председателем разных конкурсов композиторов и музыкантов в Венгрии, в Будапеште, и мне показалось, что включение Российского музыкального союза в европейскую систему было бы очень полезно. Однако в тот момент, когда это все происходило, Европа фактически отменила русскую музыку. <…> Я надеюсь, что при изменении международной обстановки Российский музыкальный союз вновь обретет возможность вписаться в мировую систему и представлять нашу современную российскую музыку на международной арене", - сказал он.

Рыбников поделился, что на данный момент существует множество образовательных и концертных организаций, получающих поддержку в рамках Российского музыкального союза. "Есть определенное финансирование, фестивали и конкурсы. У нас был замечательный конкурс народных исполнителей со всей России. В нашем Центре исполнительских искусств, где я являюсь художественным руководителем, выступали невероятные народные таланты. Мы реализуем много различных проектов", - подытожил Рыбников.

Рыбников - советский и российский композитор, народный артист России, лауреат государственной премии Российской Федерации и премии президента Российской Федерации. В настоящее время занимает пост художественного руководителя Центра исполнительских искусств на Добрынинской. Рыбников является автором музыки к культовым рок-операм "Юнона и Авось" и "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты", прославившим Ленком Марка Захарова. Композитор написал саундтреки к фильмам "Тот самый Мюнхгаузен", "Усатый нянь", "Вам и не снилось", "Про Красную шапочку", "Приключения Буратино" и десяткам других.