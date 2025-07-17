В Музеях Московского Кремля завершили реставрацию иконы "Страшный суд"

Реставрационные работы длились почти девять лет

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Реставрация одного из древнейших памятников из собрания Успенского собора, иконы "Страшный суд", завершена после почти девять лет работы. Памятник представили в стенах собора, передает корреспондент ТАСС.

"В 2016 году икона "Страшный суд", которая находилась здесь, в Успенском соборе, в южном пристенном иконостасе, попала на реставрацию. Это была плановая масштабная реставрация. Последние реставрационные работы, которым подвергалась икона, проходили в 20-е годы XX столетия", - отметила генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина.

Обновление иконы - заслуга ведущего художника-реставратора Ларисы Гущиной. В своей работе, которая длилась почти девять лет, она уделила особое внимание сохранению остатков авторской живописи. Интересно, что, помимо реставрации, были проведены исследования "Страшного суда" в инфракрасном и рентгеновском спектре: мастера обнаружили новые фрагменты авторской живописи, неизвестные ранее.

"Реставрация выполнена на высочайшем научном уровне с использованием современных методик и средств. Все решения принимались коллегиально на реставрационных советах и реставрационных комиссиях. Теперь, когда икона раскрыта, мы в полной мере можем судить о колорите и характере живописи, о сохранности красочного слоя, а также об истории бытования памятника, изучая этапы его поновления", - заметила художник-реставратор высшей категории Елена Юдина.

Еще одним результатом исследований стало подтверждение предположения о принадлежности "Страшного суда" к искусству Московского княжества рубежа XIV - XV столетий. Так, образ из Успенского собора является сегодня одним из самых ранних примеров в русской иконописи, обращенной к теме "Страшного суда" и сохранившейся до настоящего момента.