рителям представят более 20 мультфильмов, включая классические картины из "золотой коллекции" и современные эпизоды популярных сериалов

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Киностудия "Союзмультфильм" представит коллекцию анимационных фильмов о цирке и клоунах в рамках уличного фестиваля "Карандаш-фест", который пройдет 2 августа в Старице Тверской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе "Союзмультфильма".

"Карандаш-фест" - новый уличный фестиваль клоун- и мим-театров, цирка и музыка, который с этого лета ежегодно будет проходить в Старице. Он посвящен легенде советского цирка и отцу российской клоунады - Михаилу Румянцеву", - сообщили в пресс-службе.

Показы пройдут на площадке "Союзмультфильма" в Доме культуры с 16:30 до 20:30. Вход на мероприятие будет свободным. Зрителям представят более 20 мультфильмов, включая классические картины из "золотой коллекции" и современные эпизоды популярных сериалов.

В первые два блока программы войдут такие культовые ленты, как "Карандаш и Клякса - веселые охотники", "Девочка в цирке", "Впервые на арене", "Каникулы Бонифация", "Девочка и слон", "Лошарик" и другие.

В третьем блоке зрители увидят новейшие эпизоды мультсериалов: "Ну, погоди!", "Чуч-Мяуч", "Зебра в клеточку", "Енотки", "Простоквашино", "Крутиксы", "Лудлвилль", "Мартышкины", "Приключения Пети и Волка", "Монсики", "Умка" и "Оранжевая корова".

"Карандаш-фест" - ежегодный фестиваль уличного театра, цирка и клоунады, посвященный Михаилу Румянцеву. В 2025 году в фестивале примут участие артисты Cirque du Soleil, театры "Лицедеи", "Микос" и "Комик-трест", известные по выступлениям в Авиньоне и Эдинбурге.