Василий Ливанов с детства был окружен атмосферой творчества — он рос в семье народного артиста СССР Бориса Ливанова, в их доме часто бывали Василий Качалов, Борис Пастернак, Петр Кончаловский и другие великие. Ливанов всегда хотел заниматься искусством — он отлично рисовал и окончил школу при Академии художеств СССР, но ради интереса, не сказав родителям, отправился в Театральное училище им. Щукина, куда его приняли с первой попытки.

Художественный талант в будущем все равно пригодился — в 1960–1970-е годы Василий Ливанов работал режиссером на "Союзмультфильме". Поставил мультфильмы "Синяя птица", "По следам бременских музыкантов" и другие, работал над несколькими проектами как сценарист. Характерный, узнаваемый тембр с хрипотцой Ливанов приобрел случайно — из-за болезни после тяжелых съемок. Поначалу "сломанный" голос сильно расстраивал артиста, но со временем он стал его главным оружием — актер увлекся озвучиванием и "оживил" на экране десятки персонажей. При этом, конечно, зрителей Ливанов притягивал не только манерой речи, но и обаянием — его Шерлока Холмса оценила даже английская королева. Вспоминаем главные работы в фильмографии Василия Ливанова.

"Неотправленное письмо" (1959)

С этой роли начался путь Василия Ливанова в кино. Старт был мощным: режиссером драмы выступил Михаил Калатозов, среди партнеров по кадру — Иннокентий Смоктуновский и Татьяна Самойлова, и, главное, картина участвовала в программе Каннского кинофестиваля. Фильм рассказывает о геологах, которые приезжают с экспедицией в глухую тайгу. Там героев поджидает череда жестоких испытаний — они оказываются отрезаны от внешнего мира, и им приходится сражаться за свои жизни.

Линия Андрея — персонажа Василия Ливанова — трагична, при этом пострадал актер не только по сюжету, но и за кадром: съемки шли в суровых таежных условиях, играть приходилось при сильном ветре, на морозе до −40 °С. Именно этот опыт "подарил" Ливанову его знаменитый тембр с хрипотцой. "После таких экспериментов я простудился и долгое время не мог разговаривать. <...> А потом голос начал возвращаться, и я с ужасом обнаружил, что он какой-то хриплый, совершенно чужой. Думал — пройдет, не прошло. Сказать, что я расстроился, — ничего не сказать. <...> Только спустя несколько лет, когда я активно начал работать на озвучивании мультфильмов, понял, как мне все-таки повезло", — вспоминал Василий Ливанов.

"Слепой музыкант" (1960)

Проникновенная драма Татьяны Лукашевич с юным, задумчивым и очень красивым Василием Ливановым в главной роли — на момент выхода фильма ему было 25 лет. Участие в этой ленте стало для начинающего артиста вызовом: его герой — незрячий с рождения юноша. По сюжету Петр живет в усадьбе, прекрасно играет на фортепиано и переживает, что не может увидеть мир. Он пытается постичь его разными способами и даже отправляется в странствие с бродягами, а позже находит успокоение в любви. "Главное — слушать окружающий мир. Режиссер показала готовый фильм слепым людям. Они ведь не смотрели, а слушали… Потом спросили: "Где нашли слепого актера на эту роль? Вы нас не обманывайте, мы ведь слышим, как говорят зрячие, а как слепые", — вспоминал Ливанов в одном из интервью. Кстати, в этом фильме снялся и отец артиста — Борис Ливанов. Он сыграл дядю Петра — военного Максима, который пытается приучить племянника к самостоятельности.

"Малыш и Карлсон" (1968)

Режиссер мультфильма Борис Степанцев долго не мог найти актера, чей голос соответствовал бы характеру Карлсона, — по его задумке, герой должен был быть одновременно озорным и немного нахальным. Послушав нескольких артистов, он поделился переживаниями со своим другом Василием Ливановым, который в тот период работал режиссером-постановщиком на студии "Союзмультфильм". Ливанов пошутил, что Карлсон чем-то напоминает ему режиссера Григория Рошаля, и решил повторить его манеру разговора. Результат так понравился Степанцеву, что он утвердил Ливанова. После выхода мультфильма Григорий Рошаль, услышавший эту историю, прислал Ливанову открытку с подписью "Рошаль, который живет на крыше". А сам артист активно занялся озвучкой мультфильмов и вскоре стал одним из самых узнаваемых голосов советской анимации.

Кстати, Астрид Линдгрен, по чьей книге снят мультфильм, тоже посмотрела мультфильм и захотела познакомиться с актером, оживившим ее героя. Ливанов вспоминал их встречу так: "Линдгрен мне сказала, что, несмотря на то, что она не знает русского языка, принимает моего Карлсона! Мы говорили о жизни, о трудностях. Сидели и просто глядя друг другу в глаза болтали, она сказала, когда в дом пришла беда — она сломала ногу, только после этого стала засиживаться очень долго и написала Карлсона. Эти герои стали ее спасением от скуки, от отчаяния".

"Крокодил Гена" (1969)

Еще один культовый герой, которому Василий Ливанов подарил свой голос, — это крокодил Гена, интеллигент, работающий в зоопарке и мечтающий найти друзей. Именно он, а не Чебурашка был главным героем первого мультфильма по книге Эдуарда Успенского. Успех картины был таким большим, что вышло еще несколько мультфильмов — "Чебурашка" (1971), "Шапокляк" (1974) и "Чебурашка идет в школу" (1983). Крокодила Гену во всех частях озвучивал Василий Ливанов.

"38 попугаев" (1976–1991)

Мультфильмы из цикла о приключениях четырех друзей — Мартышки, Слоненка, Попугая и Удава — выходили на протяжении долгих лет. Во всех десяти сериях степенный и рассудительный удав говорит голосом Василия Ливанова. Многие фразы из мультфильма ушли в народ, в том числе и принадлежащие Удаву. Например, "У меня есть мысль, и я ее думаю" или "А в попугаях-то я гораздо длиннее!".

"Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" (1979–1986)

Роль Шерлока Холмса, пожалуй, самая знаковая в фильмографии Василия Ливанова. Телефильмы, в которых артист играл детектива, выходили на протяжении нескольких лет (четыре двухсерийных и один трехсерийный) — за это время фигура Ливанова и образ Холмса стали неотделимы. Огромным успехом цикл пользовался не только в СССР — оценили его и в Великобритании: артиста до сих пор признают одним из лучших исполнителей роли Холмса, а в 2006 году Елизавета II наградила Ливанова званием кавалера ордена Британской империи.

Удивительно, что Василий Ливанов мог и не сыграть Шерлока — о непростом характере актера ходили легенды, и руководство Центрального телевидения отказывалось утверждать его. Предлагались кандидатуры Александра Кайдановского и Сергея Юрского, но режиссер Игорь Масленников смог убедить начальство, что Ливанов выглядит в образе английского сыщика органичнее, а его сложная личность станет подспорьем для создания образа.

"Звезда пленительного счастья" (1975)

В драме Владимира Мотыля, посвященной женам декабристов, снялась целая плеяда советских звезд — Ирина Купченко, Алексей Баталов, Олег Стриженов, Наталья Бондарчук, Игорь Костолевский, Олег Янковский, Иннокентий Смоктуновский и многие другие. Василий Ливанов сыграл в фильме императора Николая I. "Не знаю, от кого пошла эта традиция, но она была устойчива в советском кино, что Николай I игрался таким идолом, манекеном, болваном, который не говорил, а вещал какие-то глупости, — рассказывал Ливанов. — Здесь в сценарии все-таки был материал, который давал возможность сыграть человека живого. С характеристикой пусть скорее и отрицательной, чем положительной, но тем не менее живого, которого можно понять. Это была моя актерская задача". В фильме Василий Ливанов не только смог сделать образ императора глубоким, но и продемонстрировал свои навыки верховой езды — он сам управлял лошадью, так как с детства занимался ездой и даже успел поработать табунщиком на Первом московском конном заводе.

"Мастер и Маргарита" (2005)

Сериал Владимира Бортко по роману Михаила Булгакова — одна из последних работ, в которой поучаствовал Василий Ливанов. Он появился в небольшой, но запоминающейся роли доктора Стравинского. По сюжету профессор Стравинский — главный врач психиатрической клиники, в которую попадают Иван Бездомный и Мастер. Ливанову удалось мастерски передать образ невозмутимого и интеллигентного доктора: сцена, в которой он со всем вниманием слушает рассказ Бездомного (Владислав Галкин) о погоне за Воландом и его свитой, одна из самых ироничных в сериале.

Дарья Шаталова