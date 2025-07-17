17 июля, 22:00

Володин выразил соболезнования в связи со смертью Юрии Кары

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Марат Абулхатин/ ТАСС
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин
© Марат Абулхатин/ ТАСС
Председатель ГД отметил, что смерть режиссера - невосполнимая утрата для российской культуры

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Режиссер Юрий Кара внес большой вклад в отечественный кинематограф, пополнил золотой фонд интересными работами. Такое мнение высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин, выразив соболезнования в связи со смертью режиссера.

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"Приношу глубокие соболезнования родным и близким режиссера, заслуженного деятеля искусств РФ Юрия Кары. Талантливый человек, автор ярких кинокартин, Юрий Викторович внес большой вклад в отечественный кинематограф, пополнив его золотой фонд интересными работами", - привели слова Володина в пресс-службе Госдумы.

Он отметил, что смерть Кары - невосполнимая утрата для российской культуры. "Смелый в творчестве и твердый в своих убеждениях, патриот, безгранично любивший Россию", - подчеркнул председатель палаты парламента. 

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