Володин выразил соболезнования в связи со смертью Юрии Кары

Председатель ГД отметил, что смерть режиссера - невосполнимая утрата для российской культуры

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Режиссер Юрий Кара внес большой вклад в отечественный кинематограф, пополнил золотой фонд интересными работами. Такое мнение высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин, выразив соболезнования в связи со смертью режиссера.

"Приношу глубокие соболезнования родным и близким режиссера, заслуженного деятеля искусств РФ Юрия Кары. Талантливый человек, автор ярких кинокартин, Юрий Викторович внес большой вклад в отечественный кинематограф, пополнив его золотой фонд интересными работами", - привели слова Володина в пресс-службе Госдумы.

Он отметил, что смерть Кары - невосполнимая утрата для российской культуры. "Смелый в творчестве и твердый в своих убеждениях, патриот, безгранично любивший Россию", - подчеркнул председатель палаты парламента.