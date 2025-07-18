Планируется, что выставка, посвященная творчеству советского художника и монументалиста Александра Дейнеки, откроется в мае 2026 года

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 июля. /ТАСС/. Российский композитор Кузьма Бодров - автор нескольких произведений, написанных для мессы Папы Римского Бенедикта XVI, создаст музыкальное сопровождение для первой выставки Российской галереи искусств (РГИ) в Севастополе. Об этом сообщил ТАСС директор музейно-выставочного центра галереи Виталий Зотов.

"Первая выставка, которую мы будем открывать, будет посвящена Александру Дейнеке. Она будет огромная, будет развернута во всех трех экспозиционных залах. И мы специально пригласили композитора, который напишет отдельное музыкальное произведение. Это Кузьма Бодров - один из самых востребованных композиторов-классиков", - сказал Зотов.

Планируется, что выставка, посвященная творчеству советского художника и монументалиста, откроется в мае 2026 года. В экспозицию войдут работы Дейнеки из собраний Государственного Русского музея в Санкт-Петербурге, Государственной Третьяковской галереи в Москве, Курской государственной картинной галереи имени А. А. Дейнеки.

"На выставке будут и сенсационные будут "вещи". Мы постараемся показать то, что никогда не показывалось", - добавил собеседник агентства.

Российская галерея (Российская государственная художественная галерея) искусств строится в Севастополе в составе культурно-образовательного кластера по поручению президента России Владимира Путина.