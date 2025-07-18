Зейна Имад создает оригинальные композиции и исполняет каверы на популярные песни, сотрудничая с музыкантами из своего региона

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Певица Зейна Имад представит Саудовскую Аравию на международном песенном конкурсе "Интервидение-2025". Об этом ТАСС сообщили организаторы проекта.

"На музыкальной сцене саудовская певица и автор песен Зейна Имад появилась в 2018 году и сразу завоевала любовь публики. Основной жанр, в котором работает Зейна Имад, - арабский поп с элементами традиционного фольклорного танца халиджи, джаза и софт-рока. В композициях Зейны гармонично соединяются традиционные мелодии Ближнего Востока и современные поп-биты", - говорится в сообщении.

Зейна Имад создает оригинальные композиции и исполняет каверы на популярные песни, сотрудничая с музыкантами из своего региона. Как утверждает сама певица, ее вдохновляют такие артисты, как Мадонна, Майкл Джексон, Тори Эймос и Сара Маклахлан.

"Зейну Имад часто называют одним из самых ярких новых голосов в арабской поп-музыке. Певица уверенно завоевывает сердца публики как на концертных площадках, так и в интернет-пространстве", - подчеркивают в пресс-службе, дополняя, что ее композиции собирают множество просмотров, а в социальных сетях у певицы миллионы поклонников. Она также выиграла конкурс министерства культуры Саудовской Аравии для молодых музыкантов до 21 года и была удостоена премии "Riyadh Joy Awards" на Ближнем Востоке в категории "Лучший начинающий артист" в 2021 году.

Россию же на "Интервидении" представит заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman. Он исполнит песню, посвященную трагической любви. Произведение было написано композитором и музыкальным продюсером Максимом Фадеевым, оно получило название "Прямо по сердцу".

Конкурс пройдет 20 сентября 2025 года на площадке "Live Арена" в Москве.

Об "Интервидении"

Президент РФ Владимир Путин 3 февраля 2025 года подписал указ о проведении международного конкурса "Интервидение-2025" в Москве и Московской области. Председателем оргкомитета назначен вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Интервидение" - песенный конкурс существовавшей в 1946-1993 годах Международной организации телевидения и радиовещания (OIRT) - проводилось в 1960-1980-х годах по аналогии с "Евровидением", музыкальной премией отколовшегося от OIRT Европейского вещательного союза. В конкурсе принимали участие не только социалистические страны, близкие СССР, но и Австрия, Бельгия, Испания, Канада, Нидерланды, Португалия, Финляндия.