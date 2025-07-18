Президент Владимир Путин ранее присвоил ему звание Героя РФ посмертно

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Память об участнике штурма Рейхстага Алексее Бересте будет увековечена в зале Славы Музея Победы на Поклонной горе в Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе музея. Отметив, что именно под командованием Береста в ночь с 30 апреля на 1 мая 1945 штурмовая группа водрузила Знамя Победы над Рейхстагом.

Ранее президент РФ Владимир Путин присвоил Бересту звание Героя РФ посмертно.

"Мы должны свято хранить память о героях Великой Отечественной войны, об их отваге и мужестве. И даже спустя 80 лет их подвиги не должны оставаться забытыми. Как героизм Алексея Береста, командира красноармейцев, водрузивших Знамя Победы над Рейхстагом. Указом Президента РФ ему было посмертно присвоено звание Героя России, а наш музей, безусловно, внесет его имя на стену в величественном зале Славы, где на мраморных пилонах увековечены имена героев, удостоенных этого высокого звания за подвиги в годы войны", - подчеркнул генеральный директор Музея Победы Александр Школьник.

Как отмечают в пресс-службе, зал Славы Музея Победы посвящен мужеству и героизму советских солдат, партизан, подпольщиков и участников движения сопротивления в борьбе с немецкими агрессорами и японскими милитаристами.

"На 72 мраморных пилонах зала увековечены имена более 11,8 тыс. Героев Советского Союза и Героев России, награжденных этими почетными званиями за подвиги, совершенные в годы Великой Отечественной войны", - дополняют в музее. В центре зала Славы зрители могут увидеть 10-метровую бронзовую фигуру Солдата-победителя скульптора Валентина Знобы. Купол окружает бронзовый Венок Славы, символизирующий вклад всех народов бывшего Советского Союза в достижение Победы. В центре купола находится высший военный орден "Победа". В верхней части зала Славы по периметру расположены барельефы 12 городов-героев и крепости-героя Брест, а также тексты указов, подтверждающих присвоение этих почетных званий.

ТАСС - генеральный информационный партнер Музея Победы.