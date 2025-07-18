По данным портала, в фильме может сняться Шэрон Стоун

НЬЮ-ЙОРК, 18 июля. /ТАСС/. Сценарист фильма "Основной инстинкт" (Basic Instinct, 1992) Джо Эстерхаз заключил сделку на $4 млн на написание сценария для ремейка фильма для кинокомпании United Artists и студии Amazon MGM Studios. Об этом сообщил интернет-портал The Wrap.

По его данным, актриса Шэрон Стоун, сыгравшая роль Кэтрин Трамелл в оригинальном фильме и получившая за нее номинацию на "Золотой глобус", также может появиться в ремейке. Эстерхаз, со своей стороны, подтвердил порталу участие в написании сценария. О дате выхода фильма не сообщается.

По информации журнала Variety, United Artists и Amazon уже приобрели права на создание нового фильма. Отмечается, что не определены будущее название картины и примерный срок ее выхода.

"Основной инстинкт" вышел на экраны в 1992 году, его режиссером был Пол Верховен, главную мужскую роль сыграл Майкл Дуглас. В общемировом прокате фильм собрал $352 млн. Эстерхаз и Верховен, помимо "Основного инстинкта", также работали вместе над фильмом "Шоугерлз" (Showgirls, 1995) как автор сценария и режиссер соответственно.