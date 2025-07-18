Netflix впервые использовал ИИ для визуальных эффектов в сериале

По словам соисполнительного директора компании Теда Сарандоса, сцену с обрушением здания в "Этернавте" удалось создать в 10 раз быстрее, чем если бы были использованы традиционные технологии

НЬЮ-ЙОРК, 18 июля. /ТАСС/. Американский стриминговый сервис Netflix впервые использовал генеративный искусственный интеллект для создания визуальных эффектов при производстве собственного сериала. Об этом сообщил журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на соисполнительного директора компании Теда Сарандоса.

Речь идет о научно-фантастическом сериале "Этернавт" (El Eternauta), снятом по одноименному комиксу в Аргентине и вышедшем на Netflix в апреле 2025 года. В нем рассказывается о том, как жители Буэнос-Айреса выживают после нападения на Землю инопланетян. ИИ использовался для создания сцены с обрушением здания в городе.

"Мы по-прежнему убеждены, что ИИ предоставляет невероятную возможность делать фильмы и сериалы лучше, не просто дешевле. Таким образом, реальные люди делают реальную работу при помощи улучшенных инструментов. Наши авторы уже видят преимущества в производстве на стадиях превизуализации, планирования раскадровки и, конечно, в визуальных эффектах", - цитирует журнал Сарандоса.

По его словам, благодаря использованию ИИ сцену с обрушением здания в "Этернавте" удалось создать в 10 раз быстрее, чем если бы были использованы традиционные технологии. "Наши авторы были восхищены результатом, мы были в восхищении от результата, и, самое главное, публика была в восторге от итогового продукта. Поэтому я думаю, что такие инструменты помогают создателям [кинематографических работ] расширять возможности показа историй на экране, и это крайне многообещающе", - добавил Сарандос.

Использование ИИ в кинематографе остается спорным вопросом. Стремительное развитие технологий ИИ побудило голливудских сценаристов и актеров объявить забастовку весной 2023 года. Она оказалась одной из самых длительных в истории Голливуда и привела к отсрочке выхода многих новых кинолент. По итогам переговоров участников стачки с киностудиями были достигнуты соглашения, которые предусматривали улучшение условий труда работников и гарантии защиты от экспансии ИИ в кинопроизводство.