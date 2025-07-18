Приключенческо-историческая киноадаптация произведения Николая Лескова выйдет в прокат 22 января 2026 года, сообщили в пресс-службе "Атмосфера кино"

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Съемки фильма по мотивам повести Николая Лескова "Левша" завершились, в российский прокат картина выйдет 22 января 2026 года. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе "Атмосфера кино".

"Завершились съемки масштабного экшена "Левша". Приключенческо-историческая киноадаптация повести Николая Лескова "Левша" выйдет в прокат 22 января 2026 года", - сообщают в пресс службе.

Сюжет картины разворачивается в альтернативной России конца XIX века в условиях угрозы войны с Великобританией. В центре истории - молодой офицер Петр Огарев, расследующий появление загадочной механической блохи во дворце Александра III. Главные роли в фильме исполнили Юрий Колокольников, Федор Федотов, Леонела Мантурова, Ян Цапник, Алексей Гуськов, Артур Иванов и Александр Чевычелов.

В пресс-службе отметили, что при производстве фильма приоритет был отдан практическим эффектам: были построены декорации, использовались макеты, а также уникальный аниматроник - робот-компаньон Левши.

"Левша" - это новое слово в российском аттракционном высокобюджетном кино. Для картины было разработано множество сцен и трюков, не имеющих аналогов в мировом кинопроизводстве. Мы стараемся сделать действительно зрелищное, жанровое, захватывающее кино", - отметил продюсер картины Владимир Пермяков.

Производством фильма занималась компания Legio Felix при поддержке "Фонда кино". Дистрибьютор - "Атмосфера кино". Картина выходит в прокат при поддержке "Кинопоиска".