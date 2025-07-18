Реставраторы расчистили фасады, восстановили исторический штукатурный слой и декоративные части киотов, кокошников и карнизов, сообщили в пресс-службе городской администрации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июля. /ТАСС/. Реставраторы восстановили внешний облик Казанской церкви в Зеленогорске под Санкт-Петербургом, построенной в начале XX века в память 200-летия завоевания города Выборга Петром I. Как сообщила пресс-служба городской администрации, реставрация ведется за счет бюджета Петербурга по программе Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

"Завершены работы по реставрации фасадов Казанской церкви в Зеленогорске. Реставрация памятника федерального значения "Церковь Казанская" на Приморском шоссе, 547, проводится по программе КГИОП за счет бюджета Петербурга. Накануне престольного праздника - Дня обретения образа Казанской Божией Матери, отмечаемого 21 июля, - строители сняли леса с фасадов", - сообщила пресс-служба.

Реставраторы расчистили фасады от поздних цементных покрытий, восстановили исторический штукатурный слой и декоративные части киотов, кокошников, карнизов и других элементов. Также в ходе работ восстановлена гранитная облицовка цоколя, пострадавшая в период Великой Отечественной войны от взрывов. В местах утрат камня выполнены гранитные вставки. Отреставрирована главная входная дубовая дверь с фрамугой. Завершается восстановление штукатурки внутренних исторических откосов окон.

"Сейчас Казанская церковь выглядит так же, как после постройки в начале XX века. Реставрация храма дает возможность прикоснуться к нашей истории и лучше понять роль Петербурга, как хранителя традиций Северной Руси. Очень важно, что детали и все элементы фасада восстановлены с уважением к оригиналу, сохраняя ту красоту и значимость, которые делают эту церковь символом Зеленогорска", - привела пресс-служба слова губернатора Петербурга Александра Беглова.

Церковь Казанской иконы Божией Матери в Зеленогорске построена в 1910-1915 годах по проекту архитектора Николая Никонова в московско-ярославском стиле XVI века. В 1924 году храм пережил ураган и наводнение, в 1925 году - пожар, здание пострадало во время Великой Отечественной войны, в 1970-е годы было принято решение о сносе храма, но памятник архитектуры удалось отстоять. В 1980-е годы был проведен косметический ремонт здания, затем храм был возвращен православной общине Зеленогорска.