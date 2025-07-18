Мероприятие будет проходить в Чебоксарах с 19 июля по 10 августа

ЧЕБОКСАРЫ, 18 июля. /ТАСС/. Около 70 современных художников покажут свои работы на четырех площадках II Чувашской биеннале современного искусства, которая будет проходить в городе Чебоксары с 19 июля по 10 августа. Они представят инсталляции, фотографии, предметы декоративно-прикладного искусства, видеоарт, живопись, книги, скульптуры, керамику и сайт-специфик объекты, передает корреспондент ТАСС.

"Я очень рада, что наше первое открытие проходит в культурном центре "Сверхновый". В городе не так много независимых площадок, и можно сказать, что это первый прецедент, где в дальнейшем смогут выставляться художники. <…> Когда мы проводили биеннале в первый раз, нам говорили, что не может быть такого сочетания: Чувашия, биеннале и современное искусство. Но мы собрались, чтобы разрушить эти стереотипы и привнести новый импульс в городскую среду", - сказала во время торжественного открытия в культурном центре "Сверхновый" основательница Чувашской биеннале современного искусства Юлия Константинова.

С работами художников также можно будет ознакомиться в Чувашском академическом драматическом театре имени Константина Иванова, Музее чувашской вышивки и Чувашском национальном музее.

Как отметила куратор проекта Ира Конюхова, в 2025 году тема биеннале звучит как "Дом о семи крыльях" и затрагивает вопрос самобытности, приватности и связи человека с семьей и его родом. "Мы будем говорить о границах, о том, как мы их определяем, и зачем они нужны или не нужны. <…> Дом - это наша память, язык, запахи. То есть почти неартикулируемые следы, всегда субъективные. Конкретно здесь, в КЦ "Сверхновый", выставка обращается скорее к урбанистическому ландшафту и к тому, каким образом он изображается в наших снах, мечтах, в нашем человеческом проявлении, в экологии тоже. Именно об этом говорят наши художники", - сказала она.

Среди представленных объектов в "Сверхновом" выделяются инсталляции Валерии Амиранян "Модульный таллом", в которой художница исследует взаимодействие природных организмов с агрессивной городской средой; Оли Махно "Куда течет река", посвященная образам воды; и Ильдара Муллина "Переход" - пространство, где зритель проходит через длинный коридор, разделенный тканевыми ширмами, совершая путь от тьмы к свету.

Как отмечают организаторы, II Чувашская биеннале современного искусства станет платформой для переосмысления локальных культурных контекстов и изучения того, как современное искусство может служить средством сохранения и актуализации традиционной культуры. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.