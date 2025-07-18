По мнению народного артиста России, в таком произведении должна найти отражение история развития этого музыкального жанра в России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июля. /ТАСС/. Саксофонист, народный артист России Игорь Бутман предложил создать джазовую композицию, посвященную Санкт-Петербургу. По его мнению, в таком произведении должна найти отражение история развития этого музыкального жанра в России, в которой город на Неве занимает особое место.

Отвечая на вопрос ТАСС, не планирует ли он написать джазовый гимн Санкт-Петербурга, Бутман сказал, что "в принципе идея очень хорошая". Музыкант напомнил, что в рамках Санкт-Петербургского джазового фестиваля в 2025 году проводится Второй всероссийский конкурс джазовых композиторов, сейчас продолжается прием заявок от участников. "А вдруг будет так хорошо, что, может быть, это и будет гимн Петербурга", - допустил он.

"Но я думаю, что надо на следующий год придумать и написать еще одну песню о Петербурге, о джазе, о городе над вольной Невой вместе с тем, чтобы это имело отношение к джазовой музыке и к той истории джазовой музыки, которая была здесь с самых первых дней джазовых концертов в России, в Советском Союзе", - считает Бутман.

Первый в Советском Союзе джаз-клуб был открыт именно в Ленинграде - в ДК имени Горького в 1958 году. В Петербурге находится единственная в стране Государственная филармония джазовой музыки. Она была открыта 1 января 1989 года по инициативе мультиинструменталиста народного артиста России Давида Голощекина.

О Санкт-Петербургском джазовом фестивале

С 21 по 27 июля Санкт-Петербург примет второй международный джазовый фестиваль. Концерты пройдут на шести городских площадках. Главная сцена будет работать в Юсуповском саду, где выступят Полина Гагарина, Квартет Игоря Бутмана, группа Uma2rman, Zap Mama (Бельгия), Queentet Сергея Мазаева, Мариам Мерабова, Варвара Визбор, Zventa Sventana, Виктор Добронравов и многие другие.

Помимо конкурса джазовых композиторов на фестивале также состоится вручение Всероссийской профессиональной джазовой премии. Церемония пройдет 27 июля на закрытии фестиваля. Победителей выберут в нескольких номинациях: лучший инструменталист, лучший вокал, лучший альбом, лучший малый ансамбль и лучший большой ансамбль.