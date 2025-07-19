"Я никогда веру в человека не терял". Василию Ливанову исполнилось 90 лет

Народному артисту РСФСР, российскому актеру, режиссеру, писателю и исполнителю роли Шерлока Холмса в одноименном многосерийном фильме Василию Ливанову исполняется 90 лет. За его плечами эпохи, герои и фильмы, ставшие частью национального культурного кода. В беседе с ТАСС Ливанов рассказывает о своих принципах, рассуждает о времени и немного иронизирует

О вечных идеалах и вере

За девять десятилетий Василий Ливанов стал свидетелем многих исторических событий, но его внутренние ориентиры остались неизменными: "Идеалы мои не менялись: вера в Бога, любовь к моей Родине, а значит, и к семье, друзьям и моей профессии в искусстве", — говорит он.

Ливанов не делит эпохи на "хорошие" и "плохие". "Живи вместе со временем, не спеши — беду нагонишь, и не отставай — беда нагонит", — вспоминает он слова старого плотника, услышанные в детстве, которые стали для него жизненным ориентиром.

О Шерлоке, который не отпускает

Именно с ролью Шерлока Холмса в многосерийном фильме "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" 1980 года Василия Ливанова ассоциируют миллионы зрителей. Сам актер никогда не чувствовал усталости от роли: "Меня не может утомлять этот образ, потому что он создан для всех", — подчеркивает он.

О несбывшихся ролях Ливанов не жалеет: "Я не только актер, но и писатель. У меня всегда есть возможность реализоваться, а не мечтать".

О времени, человечности и вере в людей

Говоря о нынешнем кино, Ливанов ответил лаконично: "Современному кинематографу не хватает талантов". Его внимание сейчас привлекают те деятели, которые честно отражают свое время, и среди режиссеров, и среди актеров. А вера в человека, как и идеалы, с ним всегда: "Я никогда веру в человека не терял ".

На волне технического прогресса у артистов прошлого и настоящего появляется шанс обрести "цифровое бессмертие". Но сам Ливанов относится к этой идее сдержанно: "Душа актера не подлежит оцифровке". Он вспоминает слова Константина Станиславского, адресованные его отцу, народному артисту СССР, актеру и театральному режиссеру Борису Ливанову: "Берегите тайну русского артиста". "Именно в этой тайне кроется сила перевоплощения, внутренняя энергетика", — подчеркивает юбиляр.

Сегодня Василий Ливанов живет с радостью: "В жизни мне все приносит радость. Жизнь должна радовать", — говорит он. На вопрос, что бы он сказал себе двадцатилетнему, отвечает с иронией: "Я не идиот, чтобы писать себе письма". О своем предназначении Ливанов говорит так: "Я хочу, чтобы моя жизнь исполнила мое предназначение в создании художественных образов".

О театре, дружбе и верности пути

В 1988 году Василий Ливанов основал первый российский антрепризный театр "Детектив". Сам артист вспоминает: "На создание театра меня подтолкнуло желание создать место, в котором соберутся друзья и единомышленники, такие как Юлиан Семенов, Виталий Соломин и другие".

Однако Василий Ливанов совсем не театральный актер — он всегда предпочитал кино, поскольку там, по его мнению, "больше возможностей". Но говоря о молодых актерах считает, что "путь открыт и из театра в кино, и из кинематографа в театр, во все стороны".

Среди настоящих друзей отмечает ушедшего из жизни в 2023 году композитора Геннадия Гладкова, с которым они знакомы со второго класса, более 80 лет. Гладков и Ливанов вместе работали над уже ставшими классикой советской мультипликации "Бременскими музыкантами" (1969). Гладков написал музыку для мультфильма, а авторами сценария стали Ливанов и Энтин. На вопрос о том, в чем секрет настоящей дружбы, Ливанов отвечает просто: "Секретов нет, общение с настоящими друзьями всегда интересно и обоюдно".

О Ливанове

Василий Ливанов родился 19 июля 1935 года. Он окончил Московскую среднюю художественную школу при Академии художеств СССР (ныне Московский академический художественный лицей), Театральное училище им. Б. В. Щукина (ныне Театральный институт им. Бориса Щукина при Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова), а также режиссерские курсы при Госкино СССР в мастерской Михаила Ромма. Самая известная его роль — Шерлок Холмс в советских фильмах Игоря Масленникова.

Помимо работы в кино Ливанов много времени посвятил озвучиванию персонажей из мультфильмов. Его голосом говорят: Карлсон, крокодил Гена, удав из картины "38 попугаев", Громозека из "Тайны третьей планеты". Вместе с Юрием Энтиным и Геннадием Гладковым он создал "Бременских музыкантов" и "По следам бременских музыкантов". Ливанов также снял художественные фильмы "Дон Кихот возвращается" и "Медный всадник России". В 1988-1992 годах был художественным руководителем антрепризного театра "Детектив".

За большой вклад в развитие отечественного кинематографа и многолетнюю творческую деятельность Ливанов удостоился ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2005), за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства получил орден Почета (2016). Также в 2006 году артист был награжден Орденом Британской Империи.

Элина Шторц