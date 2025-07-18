Главная героиня фильма Наталья Лоу рассказала, что она планировала такое путешествие

ПЯТИГОРСК, 18 июля. /ТАСС/. Съемки документального фильма "Преодолевая сахар", в котором главная героиня с сахарным диабетом 1 типа проедет на мотоцикле около 4 тыс. км через всю страну, стартуют 20 июля 2025 года в Ставрополе. Об этом на пресс-конференции в региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" рассказал продюсер фильма Илья Поляруш.

"Завтра [19.07.2025] у нас будет брифинг, и мы начинаем собирать остатки вещей, в воскресенье [20.07.2025] уже стартуем из Ставрополя, а возвращаемся в начале августа. Уверены, что все будет хорошо, но, конечно, мы беспокоимся, мы на связи с врачами, также с нами едет врач, который будет контролировать Наталью - это тоже очень важная часть подготовки, потому что мы понимаем, что история достаточно опасная, потому что человек с диабетом будет ехать примерно 4 тысячи километров", - сообщил Поляруш.

Главная героиня фильма Наталья Лоу рассказала, что она планировала такое путешествие в этом году и рада, что по нему снимут фильм, подготовку к поездке она уже начала. "Предложение снять путешествие, которое я планировала в этом году, для меня было подарком судьбы, который говорит о том, что мечтать стоит. <…> Беру с собой самое первое - это все то, что необходимо диабетику в путешествии - тест-полоски для глюкометра, сменные системы для инсулиновой помпы, запасную помпу, специальные лекарства, которые повышают уровень сахара в крови, и снаряжение для мотоцикла, инструменты, запасные фильтры, а также то, что может понадобиться в пути - котелки и все, что нужно для приготовления еды", - добавила Лоу.

В рамках съемок героиня также проведет погружение в Северный Ледовитый океан с аквалангом.