В программу первого концерта вошли, в частности, песни российских и советских композиторов, а также песни военных лет

ПЕТРОЗАВОДСК, 18 июля. /ТАСС/. Музыкальный фестиваль Ruskeala Symphony в девятый раз стартовал на территории горного парка "Рускеала" в Карелии. Его открыл Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени Александрова с программой "Песни Победы", посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом передает корреспондент ТАСС.

Фестиваль Ruskeala Symphony появился по инициативе главы Карелии и проходит в республике с 2017 года. Его организаторами выступают правительство региона, Минкульт, Карельская филармония и горный парк "Рускеала". На сцене под открытым небом в бывшем мраморном карьере собираются представители оперной сцены, академические и джазовые музыканты, чтобы представить зрителям тематические программы. В этот раз фестиваль проходит 18 и 19 июля.

"Мы именно так решили начать наш девятый фестиваль в Год защитника Отечества, объявленный нашим президентом, в год 80-летия Великой Победы <...>. Огромное спасибо легендарному коллективу, который сегодня вместе с нами. Это будет очень патриотично, героически и душевно, в память о наших легендарных защитниках, которые 80 лет назад отстояли и здесь, на северных рубежах нашей Родины, независимость нашей великой страны", - сказал во время открытия фестиваля глава Карелии Артур Парфенчиков.

В программу первого концерта вошли песни советских и российских композиторов, песни военных лет, а также популярная классика. Открыли вечер композицией о Советской армии "Несокрушимая и легендарная".

Программа второго дня

Во второй день фестиваля запланированы десять разноплановых концертных программ на нескольких площадках. Так, на железнодорожной платформе Рускеала гостей традиционно встретит квартет русских народных инструментов "Четыре четверти". У визит-центра на старой парковке выступит единственный в Черноземье концертирующий карильонист Тимур Халиуллин.

Услышать звуки традиционных музыкальных инструментов Белоруссии можно будет в акватории Мраморного каньона. Там выступит оркестр Белорусского государственного академического заслуженного хореографического ансамбля "Хорошки". Также на водной глади пройдет концерт Мужского камерного хора Карельской филармонии, отмечающего в этом году свое пятилетие.

На главную сцену выйдет один из лучших валторнистов мира, мультиинструменталист Аркадий Шилклопер и его джазовое трио. Известные джазовые и эстрадные мелодии привезет и старейший в мире непрерывно существующий биг-бэнд - Государственный камерный оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема под управлением народного артиста России, джазового пианиста Бориса Фрумкина.

Во время финального концерта на главной сцене в Итальянском карьере прозвучат самые известные арии из золотого фонда мировой оперной музыки. Их исполнит Симфонический оркестр Карельской филармонии, а также солисты Мариинского и Большого театров Алексей Тихомиров (бас), Роман Широких (тенор), Татьяна Сержан (сопрано) и контратенор из Владикавказа Тимур Сланов.