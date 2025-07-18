В Петербурге состоится фестиваль "Трость. Цилиндр. Эпатаж"

Хедлайнером мероприятия станет Эдуард Хиль-младший

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июля. /ТАСС/. Истории жизни и творчества главных представителей имажинистского течения в литературе - Анатолия Мариенгофа и Сергея Есенина - стали главной темой литературно-музыкального фестиваля "Трость. Цилиндр. Эпатаж". Мероприятие пройдет в Парке героев-пожарных Петербурга 19 июля, сообщили ТАСС организаторы.

"Большое внимание на нашем фестивале в 2025 году уделено личности и творчеству Есенина, его месте в имажинистском течении, его дружбе с Анатолием Мариенгофом, его любовным приключениям, а также отношениям Есенина и Петербурга", - отметила куратор фестиваля Наталья Бачинская.

Широкую публику ждут чтение стихов артистами театра и кино, среди которых народный артист России Петра Семак, театральные этюды, мастер-классы авангардной и акварельной живописи, актерского мастерства и многое другое.

Для детей организаторы подготовили специальную литературно-развлекательную программу.

Хедлайнером фестиваля станет эстрадный певец, внук народного артиста РСФСР Эдуард Хиль-младший.

Завершится фестиваль рок-концертом с участием групп "Ива Нова" и "Завтраккусто", соавторов трибьют-альбома "Днесь" на стихи Анатолия Мариенгофа, спродюсированного библиотечной системой Фрунзенского района совместно с известными музыкантами российской рок-сцены.

Фестиваль "Трость. Цилиндр. Эпатаж" в 2025 году приурочен к двум годовщинам Есенина: 130-летию со дня рождения и 100-летию кончины.