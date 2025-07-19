Российский писатель добавил, что подобную идею необходимо продумать технически, юридически и концептуально, чтобы это принесло результат

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Российский писатель, журналист и политический деятель Захар Прилепин считает, что стоит разработать систему социальной поддержки для современных писателей. Так, в беседе с ТАСС он прокомментировал идею члена коллегии Минкультуры РФ и президента Российского книжного союза (РКС) Сергея Степашина о законодательном закреплении профессии писателя в России для полноценной защиты авторов.

"Для огромного количества моих коллег, особенно для тех писателей, которые родом из Советского Союза и для которых это основная профессия, безусловно, необходимо продумать какую-то форму социальной защиты. Возможно, по западным образцам, которая бы предусматривала возможность преподавания в школах и вузах, а также проведение лекций и выступлений в детских и взрослых библиотеках", - сказал он.

Прилепин добавил, что подобную идею необходимо продумать технически, юридически и концептуально, чтобы это принесло результат. "Общество нуждается в людях, которые проговаривают смыслы. <?> В нашей стране должна быть идеология и идеологи. И это не только несколько людей в студии Владимира Соловьева - это должна быть весьма большая и широкая сеть подготовленных людей. Русские литераторы, по сути, имеют все основания заниматься этой [идеологической] работой", - заключил собеседник агентства.

Захар Прилепин (настоящее имя - Евгений) родился 7 июля 1975 года в селе Ильинка Скопинского района Рязанской области. Он является участником специальной военной операции и лауреатом многочисленных российских и международных литературных премий. Автор романов "Патологии", "Санькя", "Грех", "Тума" и других.