Народный артист РСФСР также отметил, что ему близки те деятели кино, которые способны передать дух эпохи

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Народный артист РСФСР актер, режиссер и писатель Василий Ливанов, которому 19 июля исполнилось 90 лет, считает, что в современном кинематографе ощущается нехватка талантливых людей. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.

"Современному кинематографу не хватает талантов" - сказал артист. Ливанов также отметил, что ему близки те деятели кино, которые способны передать дух эпохи. "Мне интересны те режиссеры и актеры, которые выражают время с человечностью", - добавил он.

Отвечая на вопрос о своих несбывшихся актерских мечтах, Ливанов подчеркнул, что не склонен мечтать о ролях. "Я не только актер, но и писатель, у меня всегда есть возможность реализоваться, а не мечтать", - заключил он.

Ливанов родился 19 июля 1935 года в Москве. Актер снялся в более чем 40 фильмах, среди них - "Коллеги" по повести Василия Аксенова (1962), "Звезда пленительного счастья" (1975), "Ярославна, королева Франции" (1978). Известность не только в СССР, но и во всем мире Ливанову принесла роль сыщика Шерлока Холмса в цикле телефильмов "Шерлок Холмс и доктор Ватсон" по детективным произведениям Артура Конан Дойля (1979-1986).