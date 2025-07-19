Приветственное слово для открытия биеннале направила министр культуры РФ Ольга Любимова

ЧЕБОКСАРЫ, 19 июля. /ТАСС/. Торжественное открытие II Чувашской биеннале современного искусства состоялось в Чувашском академическом драматическом театре им. Константина Иванова, передает корреспондент ТАСС. Перформанс Елены Чуриловой "Впервые в пространстве" дал старт проекту, который проходит на четырех площадках в Чебоксарах с 19 июля по 10 августа.

"Мы будем стараться расти, развиваться, расширять географию и показывать новые форматы современного искусства. <…> Я очень надеюсь, что в нашем городе будет появляться как можно больше площадок, где современные художники смогут развиваться и проявлять себя даже после Чувашского биеннале", - сказала со сцены основательница проекта Юлия Константинова.

Приветственное слово для открытия биеннале направила министр культуры РФ Ольга Любимова. По ее словам, подобные мероприятия меняют гуманитарную и культурную повестку региона.

"Тема биеннале - "Дом о семи крыльях". Она очень личная. Это тема дома и сопричастности. Однако для меня она всегда была болезненной и глубоко значимой. Исходя из этих размышлений, я решила, что мы можем создать объемное и интересное высказывание. <…> Мы говорим о том, что дорого и что чуждо: о семейных праздниках и распрях, о покинутых деревнях, родных панельных домах, цифровых убежищах, теле как главном и самом личном доме, о границах и их преодолении", - рассказала куратор проекта Ира Конюхова. "Выставка такого масштаба дает возможность местным художникам реализовать проекты, на которые у них не хватало средств или возможностей для экспонирования. Это шанс пообщаться с единомышленниками из самых разных регионов", - дополнила она.

Так, свои работы на эту тему в Чувашском драмтеатре представила Александра Абакшина. Ее инсталляция "Персональное приведение" рассказывает историю художницы о переезде из Казахстана в Россию в 12 лет, который разделил ее жизнь на "до" и "после". Работа "Тело-дом" Гули Кабиловой-Михайловой посвящена трансформирующему опыту беременности; проект рассказывает о первом доме человека - теле матери и его изменениях. Серия фотопанорам Елены Аносовой "Линейка" запечатлевает осенний период в тундре. Оля Махно представила инсталляцию "Может, еще разок?", которая изображает пространство дома. Однако как только зритель входит в него, стены начинают колыхаться, реагируя на движение. "Вместо ожидаемой стабильности зритель сталкивается с хрупкой структурой, лишенной приватности", - подчеркивают организаторы проекта.

С работами других художников также можно будет ознакомиться в культурном центре "Сверхновый", Музее чувашской вышивки и Чувашском национальном музее.

О проекте

II Чувашская биеннале современного искусства проходит на четырех площадках в Чебоксарах с 19 июля по 10 августа и является платформой для переосмысления локальных культурных контекстов и изучения того, как современное искусство может служить средством сохранения и актуализации традиционной культуры. Свои работы представили порядка 70 современных художников. Среди экспонатов - инсталляции, фотографии, предметы декоративно-прикладного искусства, видеоарт, живопись, книги, скульптуры, керамика и сайт-специфик объекты. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.