Клава Кока стала послом международного конкурса "Интервидение"

Точное количество официальных послов конкурса пока неизвестно, сообщили в пресс-службе конкурса

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Российская певица, автор песен и телеведущая Клава Кока (Клавдия Высокова) объявлена одним из официальных послов Международного музыкального конкурса "Интервидение-2025". Об этом сообщили в пресс-службе конкурса.

Ранее в официальном Telegram-канале конкурса сообщалось, что российский певец Дима Билан объявлен послом международного музыкального конкурса "Интервидение-2025". Как уточнили ТАСС в пресс-службе, точное количество официальных послов конкурса пока неизвестно.

"Я очень рада присоединиться к команде "Интервидения"! Для меня это уникальная возможность поддержать талантливых исполнителей и рассказать о музыкальном многообразии мира. Ведь музыка объединяет!" - сказала Кока, слова которой приводят в пресс-службе.

Певица отметила, что ее жизнь и работа уже много лет связаны с музыкой. "Я постоянно вижу, как творческие проекты объединяют людей, как в этих союзах рождаются интересные идеи, как создается нечто новое, уникальное, самобытное", - добавила она.

Об "Интервидении"

Президент РФ Владимир Путин 3 февраля 2025 года подписал указ о проведении международного конкурса "Интервидение-2025" в Москве и Московской области. Председателем оргкомитета назначен вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Конкурс пройдет 20 сентября 2025 года на сцене московской "Live Арены".