Около двух недель назад было предварительное демо, указала официальный представитель МИД России

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о работе над совместным музыкальным проектом с рэпером Давидом Нуриевым, более известным под псевдонимом Птаха. Об этом Захарова сообщила в беседе с журналистами на фестивале VK fest.

"Это действительно коллаборация с Птахой. <…> Недели две назад уже было предварительное демо", - сказала дипломат.

По словам Захаровой, это творческое сотрудничество стало для нее неожиданным, но органичным. "Я не могла это представить, потому что у меня тексты, с точки зрения музыкальной подачи, более традиционные, лирика, а у него - рэп-речетатив и своеобразная, очень индивидуальная манера. Получилось или нет - судить вам", - сказала она. Дату релиза проекта Захарова не уточнила.