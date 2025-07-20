Президент отметил яркий, многогранный талант композитора

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем народного артиста РФ композитора Давида Тухманова, отметив самобытность его художественных идей и замыслов. Об этом говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

"За годы неустанного творческого поиска вы подарили любителям музыкального искусства богатейшую коллекцию замечательных произведений. Созданные в разных жанрах, стилях и направлениях, они в полной мере отражают ваш яркий, многогранный талант, самобытность художественных идей и замыслов", - говорится в сообщении.

Глава государства пожелал артисту здоровья, успехов и всего наилучшего.

Тухманов родился 20 июля 1940 года в Москве. В 1958 года окончил по классу фортепиано Детскую музыкальную школу им. Гнесиных (ныне Московская средняя специальная музыкальная школа, колледж, им. Гнесиных), после чего поступил на композиторское отделение Государственного музыкально-педагогического института им. Гнесиных (ныне Российская академия музыки им. Гнесиных). Окончил вуз в 1963 г. по классу педагога Фабия Витачека. Дипломной работой Тухманова была кантата на стихи Александра Твардовского из поэмы "За далью даль".

Композитор написал музыку к таким знаменитым композициям, как "Последняя электричка", "Я люблю тебя, Россия", "Мой адрес - Советский Союз", "Мы - большая семья", "День Победы". Композитор работает в различных жанрах, он создавал как эстрадную, так и камерную музыку. Написанные им песни исполняли Александр Градский, Леонид Бергер, Валерий Ободзинский, Нина Бродская, Валерий Леонтьев, Николай Носков, Лев Лещенко.