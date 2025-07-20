Мишустин поздравил с юбилеем Давида Тухманова

Премьер-министр России отметил, что народный артист РФ вписал новую страницу в историю музыкального искусства

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил с юбилеем народного артиста РФ композитора Давида Тухманова, назвав его талантливым пианистом, многогранным, творческим человеком. Об этом говорится в поздравлении, опубликованном на сайте кабмина.

"Выдающийся композитор, талантливый пианист, многогранный, творческий человек, вы вписали новую страницу в историю музыкального искусства, подарили миллионам людей замечательные мелодии, мюзиклы, романсы, оратории, а также песню "День Победы", которая посвящена великому празднику. Каждое ваше произведение наполнено искренностью, эмоциональностью, душевностью, которые так любят поклонники", - говорится в сообщении.

Премьер пожелал артисту здоровья и благополучия.

Тухманов родился 20 июля 1940 года в Москве. В 1958 году окончил по классу фортепиано Детскую музыкальную школу им. Гнесиных (ныне Московская средняя специальная музыкальная школа, колледж, им. Гнесиных), после чего поступил на композиторское отделение Государственного музыкально-педагогического института им. Гнесиных (ныне Российская академия музыки им. Гнесиных). Окончил вуз в 1963 году по классу педагога Фабия Витачека. Дипломной работой Тухманова была кантата на стихи Александра Твардовского из поэмы "За далью даль".

Композитор написал музыку к таким знаменитым композициям, как "Последняя электричка", "Я люблю тебя, Россия", "Мой адрес - Советский Союз", "Мы - большая семья", "День Победы". Композитор работает в различных жанрах, он создавал как эстрадную, так и камерную музыку. Написанные им песни исполняли Александр Градский, Леонид Бергер, Валерий Ободзинский, Нина Бродская, Валерий Леонтьев, Николай Носков, Лев Лещенко.