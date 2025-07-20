Раньше были настоящие, хорошие, живые песни, подчеркнул народный артист

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Народный артист России Филипп Киркоров считает, что современная музыка утратила свою значимость и превратилась в фоновое сопровождение. Такое мнение он выразил на площадке музыкально-развлекательного фестиваля под открытым небом VK Fest в Лужниках, передает корреспондент ТАСС.

"Раньше музыка была наполнена смыслом. Это не фон, как сейчас. Это были настоящие, хорошие, живые песни. Но это не значит, что я старый ворчун. У меня довольно богатая музыкальная биография, поэтому я имею право на подобные мысли. В то время мы пели, понимая, что нас слышат, а не просто пританцовывают под нашу музыку", - сказал он.

Киркоров обратил внимание, что его композиции по-прежнему остаются популярными. "Спустя 20 с лишним лет моя песня "Я эту жизнь тебе отдам" вновь взорвала все чарты. Именно потому, что в ней есть жизнь. Когда-нибудь такая судьба ждет и "Атлантиду", с которой у меня все началось почти 40 лет назад", - заключил артист.

О фестивале

VK Fest 2025 проходит с 14 июня по 20 июля в пяти городах России. Впервые фестиваль принимают Челябинск и Казань, также VK Fest состоится в Сириусе, Санкт-Петербурге и Москве. ТАСС - информационный партнер фестиваля.