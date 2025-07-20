Премьера клипа Shaman на песню для "Интервидения" в Москве

Премьера клипа Shaman на песню для "Интервидения" в Москве

Ролик показали на медиафасаде на здании кинотеатра "Октябрь" на Новом Арбате

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman, продемонстрировал в центре Москвы клип на свою новую песню "Прямо по сердцу", передает корреспондент ТАСС. С этим произведением артист представит Россию на международном музыкальном конкурсе "Интервидение-2025".

Клип показали на медиафасаде, расположенном на здании кинотеатра "Октябрь" на Новом Арбате.

"Этот день настал: до "Интервидения" осталось всего два месяца. Сейчас мы работаем (над номером - прим. ТАСС), мы в процессе, и все идет хорошо. Темп команда не сбавляет - только наращивает. И продолжать мы будем в том же духе", - сказал исполнитель.

Говоря о содержании будущего номера и конкретных идеях, Дронов добавил, что пока рано забегать вперед. "Сегодня мы находимся в процессе обсуждения. Сейчас с командой будем заниматься подготовкой именно с точки зрения режиссуры", - отметил артист.

Песню для "Интервидения" - конкурс состоится 20 сентября - артист представил на музыкальной премии "Муз-ТВ 2025. Легенда". Произведение специально для конкурса написал российский музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев. Съемки клипа проходили в начале июня в Москве, его сюжет разворачивается на необитаемой планете.

Об "Интервидении"

Президент Владимир Путин 3 февраля 2025 года подписал указ о проведении международного конкурса "Интервидение-2025" в Москве и Московской области. Председателем оргкомитета назначен вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Конкурс пройдет 20 сентября 2025 года на сцене московской "Live Арены".