На концерте прозвучало произведение токката и фуга ре минор, которое музыковеды относят к "опус магнум" - "великой работе", музыкальным шедеврам композитора, пояснили организаторы "Бахослужения"

КАЛИНИНГРАД, 20 июля. /ТАСС/. Международный музыкальный фестиваль "Бахослужение", посвященный выдающемуся немецкому композитору, органисту, мастеру полифонии эпохи барокко Иоганну Себастьяну Баху, открылся в Калининграде. Проходящий 24-й раз в концертном зале исторического здания областной филармонии имени Е. Ф. Светланова, он приурочен к отмечаемому 28 июля дню памяти гения музыки первой половины XVIII века.

В открывшем фестиваль концерте прозвучало произведение Баха токката и фуга ре минор, которое музыковеды относят к "опус магнум" - "великой работе", музыкальным шедеврам композитора, пояснили организаторы "Бахослужения". Это произведение очень популярно как у профессиональных органистов, так и среди любителей классической музыки. На концерте-открытии токкату и фугу ре минор исполнила лауреат и дипломант многих международных конкурсов Мария Гаврилюк.

Затем была исполнена Первая часть Симфонии для струнных №11 Феликса Мендельсона - композитора, открывшего миру творческое наследие Баха. Как пояснили ТАСС в филармонии, при жизни Иоганн Себастьян Бах был очень популярен, но после смерти его творчество более полувека считалось "устаревшим". В 1829 году в Берлине Мендельсон исполнил духовную ораторию "Страсти по Матфею" Баха в собственной редакции. Поэтому Мендельсон по праву занял место в этом концерте.

Фортепианный дуэт в составе знаменитого российского пианиста, заслуженного артиста России Александра Гиндина и лауреата международного конкурса и премии Калининградской области "Признание" Анны Ушаковой в сопровождении Камерного оркестра филармонии под руководством Елены Толкачёвой представили два Концерта для двух клавиров, струнных и Бассо континуо Баха. Вечер открытия фестиваля завершился исполнением на бис двух хоралов Баха.

Международный статус фестиваля

"Одним из достижений "Бахослужения" является и то, что все эти годы нам удается сохранять его международный статус. На этот раз дальнее зарубежье представляют яркие исполнители из Испании и Японии - Даниэль Сальвадор и любимица калининградской публики Хироко Иноуэ", - рассказал ТАСС директор филармонии, народный артист России Виктор Бобков.

Испанский органист представит музыку композиторов из многочисленной династии Бахов. Признанный мастер органного исполнительства, Хироко Иноуэ выступит с известным оперным певцом, солистом Челябинского театра оперы и балета имени М. И. Глинки Артемом Крутько.

"Конечно же, я не могу не назвать одну из легендарных исполнительниц органной музыки - Евгению Лисицину, которая несколько десятилетий была главной органисткой знаменитого Домского собора в Риге. И это честь для нас принимать такого музыканта на фестивале", - отметил Бобков.

Впервые в программе "Бахослужения" наряду с семью академическими представлены концерты-лекции о жизни и творчестве Баха. Профессионалы расскажут также почему и сегодня его сочинения, написанные во всех жанрах своего времени, популярны как в среде музыкантов-профессионалов, так и любителей, а также поклонников классической музыки.

К началу фестиваля приурочили открытие в малом зале филармонии выставки "Орган. Гродберг. Бах". Она посвящена автору идеи фестиваля одному из выдающихся советских и российских органистов, народному артисту РФ, лауреату Государственной премии СССР Гарри Гродбергу. Орган в Калининградской филармонии был любимым инструментом мастера, на котором он первым исполнил концертную программу и в последующем играл на нем более 30 лет, до конца своей жизни.

Международный музыкальный фестиваль "Бахослужение" проходит ежегодно с 2020 года. Он организуется Калининградской областной филармонией имени Е. Ф. Светланова при поддержке Министерства по культуре и туризму Калининградской области. Фестиваль направлен на сохранение традиций и открытие новых граней музыкального наследия Баха, создавшего более 1 000 музыкальных произведений разных жанров, кроме оперы. Участники "Бахослужения" - лучшие музыканты и солисты из России и зарубежья.