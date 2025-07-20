Александр Овечкин вручил "Золотого идола" акробатам из России

"Серебряного идола" получил номер с дрессированными медведями "Цыганская свадьба"

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Акробаты-вольтижеры на танке под руководством Олега Козакова, воздушные акробаты из Корейской народной демократической республики и акробаты на велосипедах из Китая получили "Золотого идола" на Международном фестивале циркового искусства. Награждение проходило в Большом московском цирке на проспекте Вернадского, передает корреспондент ТАСС.

© Вадим Шокумов/ ТАСС

Награды тройке победителей вручили российский хоккеист Александр Овечкин, заместитель гендиректора Большого московского цирка Татьяна Запашная и герой России, летчик-космонавт Олег Новицкий, заслуженный артист Российской Федерации Гия Эрадзе и российский гимнаст, четырехкратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира Алексей Немов соответственно.

"Серебряного идола" получила "Цыганская свадьба" - номер с дрессированными медведями. Такую же статуэтку вручили монгольскому коллективу, который исполнил номер на подкидных досках. Номер "Колесо смелости" под руководством Алексея Савина завоевал сразу несколько наград, в том числе "Бронзового идола", "Золотой манеж", а также приз зрительских симпатий и два спецприза. Аналогичную награду вручили коллективам из Китая под руководством Лю Сюэянь и воздушной гимнастке, исполнившей номер на ремнях Хейли Вилории.

Еще один "Бронзовый идол" выиграла Алиса Вардосанидзе. Воздушная гимнастка исполнила номер "Мелодия судьбы", в котором звучала мелодия "Утомленные солнцем". Специально для нее записал обращение председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков. Он выразил сожаление, что не смог присутствовать на выступлении в связи с гастролями, но поздравил артистку и зрителей в видеообращении.

© Вадим Шокумов/ ТАСС

"С огромной радостью хочу поздравить всех вас, участников и зрителей с этим прекрасным праздником, когда под куполом Большого Московского цирка собираются замечательные артисты циркового искусства на этом прекрасном фестивале. Цирк - это древнейшее искусство, это великое искусство, это семья, это бесстрашие, это мощнейшее служение любимому делу, абсолютно беззаветное служение. Только тогда артист цирка может считать себя членом этой семьи, когда он полностью, погружен в это замечательное искусство", - сказал он.

Остальные коллективы были удостоены дипломов и спецпризов.

Номера и артисты

В завершающий день фестиваля были показаны как номера, которые артисты уже исполняли, так и премьеры. "Премьера этого номера состоялась буквально позавчера. Это новый, технически сложный номер в постановке моего брата Аскольда Запашного - парное жонглирование "Клик", - объявил номер со сцены Эдгар Запашный, который вел церемонию вместе с актрисой Олесей Судзиловской.

© Вадим Шокумов/ ТАСС

Номер исполнялся в костюмах роботов, а в середине манежа стояла конструкция, которая переносила артистку по сцене и подавала предметы для жонглирования.

Не обошлось и без небольших происшествий: во время исполнения номера "Цыганская свадьба", в котором участвовали дрессированные медведи, между двумя из них случилась драка, которую дрессировщики, однако, быстро пресекли.

© Вадим Шокумов/ ТАСС

Без внимания зрителей не остался и другой номер с участием животных: конный аттракцион "Победа" под руководством Ольги Стромовой и Роберта Голоева. В качестве музыкально сопровождения были выбраны советские военные песни, среди которых прозвучала "Казаки". В ходе номера были показаны не только необычные элементы выездки, но и трюки самих артистов на скачущих лошадях.

О фестивале

Международный фестиваль циркового искусства "Идол" прошел с 17 по 20 июля уже в девятый раз. В нем приняли участие более 190 артистов из 15 стран. Ведущими фестиваля стали народный артист РФ Эдгард Запашный и заслуженная артистка РФ Олеся Судзиловская, худруком и главным продюсером выступил народный артист РФ Аскольд Запашный.

В 2024 году фестиваль собрал 200 артистов из 17 стран. Более 26 тыс. зрителей посетили конкурсные и гала-шоу фестиваля, а 40 тыс. зрителей увидели праздник благодаря онлайн-трансляции.

ТАСС - генеральный информационный партнер фестиваля.