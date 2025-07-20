В Москве завершился фестиваль VK Fest - 2025

В этом году музыкально-развлекательное мероприятие проходило с 14 июня по 20 июля в пяти городах России

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Музыкально-развлекательный фестиваль под открытым небом VK Fest в Москве завершился выступлением тайного гостя, которым в этом году стал музыкант Егор Крид, передает корреспондент ТАСС.

В этом году фестиваль проходил с 14 июня по 20 июля в пяти городах России. Впервые его приняли Челябинск и Казань. Также VK Fest прошел в Сириусе, Санкт-Петербурге и завершил свою программу в Москве.

В заключительный день фестиваля на его главной синей сцене выступили Лолита, Ольга Бузова, Клава Кока, Zoloto, Ваня Дмитриенко, Big Baby Tape и Джиган. Кроме того, на фиолетовой сцене посетители могли услышать таких артистов, как Элли на маковом поле, Beautiful Boys, Passmurny, Merab Amzoevi, Лилая, Свят, Мартин и Leroo. Белую сцену заняли Markul, Сироткин, Тося Чайкина, Captown, Дора, Janaga, ST и Baby Cute. На сцене Радио Рекорд свои треки исполнили Fonarev, DJ Dimixer, Sasha Spielberg и другие артисты.

В 2025 году VK Fest установил новый рекорд по количеству выступающих артистов. "Два года подряд VK Fest поднимает рекорд по наибольшему количеству артистов, музыкальных коллективов и блогеров, выступивших на сценах в рамках фестиваля в России. И сегодня этот рекорд с результатом 295 участников я объявляю официально зафиксированным", - сказал представитель Книги рекордов России во время объявления результата. В перечень вошли исполнители всех сцен в каждом городе проведения VK Fest, инфлюенсеры, которые выступили в отдельной зоне, и артисты синей дорожки.