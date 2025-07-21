Заместитель генерального директора "Газпром-Медиа Холдинга" также назвал подготовку единого перечня важным шагом для укрепления международного сотрудничества, которое позволит открыть новые возможности для совместных инициатив

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Заместитель генерального директора "Газпром-Медиа Холдинга" Борис Ханчалян предложил сформировать единый список фильмов для культурного обмена. В беседе с ТАСС он отметил, что российское кино как важная часть национальной культуры отражает историю, ценности и традиции страны.

"Сегодня "Газпром-Медиа Холдинг" производит не только развлекательный контент, но и серьезные исторические картины, которые укрепляют традиционные ценности. Глубина и богатство истории нашей страны до сих пор служат основой создания фильмов, способных открывать миру подлинную Россию - ее героев, традиции и духовные ориентиры. Такие ленты могут стать отличным способом познакомить зарубежных партнеров с российским культурным наследием", - сказал он.

По мнению Ханчаляна, помимо классики, нужно знакомить зарубежную аудиторию и с современными картинами. "Например, наш цикл исторических фильмов "Русь" о значимых личностях, повлиявших на ход истории не только российского государства, но и всего мира, или фильм "В списках не значился" - такие проекты способны вызывать подлинный интерес и уважение", - подчеркнул Ханчалян.

Он также назвал подготовку единого списка фильмов важным шагом для укрепления международного сотрудничества, которое позволит открыть новые возможности для совместных инициатив.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп по телефону обсудили возможность обмена фильмами между странами, продвигающими традиционные ценности.