Заслуженный артист РФ отметил, что его аудитория остается стабильной на протяжении десятилетий

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Заслуженный артист РФ Леонид Агутин видит интерес молодежи в возрасте от 20 лет к своим концертам. Об этом он сообщил в интервью с ТАСС.

"Сегодня на моем open-air концерте в первых рядах стоит молодежь примерно 23-25 лет, а дальше идут семейные люди - и все подпевают и энергично танцуют под мои песни", - рассказал артист.

По словам Агутина, его аудитория остается стабильной на протяжении десятилетий. "Сейчас моя аудитория - это молодежь и люди от 50 до 80 лет: им нравятся песни, потому что они со мной все мои 30 лет на сцене", - отметил певец. Он также вспомнил, что когда он только начинал свою музыкальную деятельность, старшее поколение не понимали его музыки. "Для них это было непонятно, им не нравился новый быстрый ритм. Романсы и бардовские песни их привлекали намного больше, а Лев Лещенко был эталоном академического вокала", - поделился Агутин.

Певец добавил, что более юной аудитории его творчество может показаться "нафталином", но с годами они начинают лучше понимать содержание песен. "До ваших песен нужно дожить, раньше не понимал суть вашей музыки, а сейчас вырос и осознал", - привел Агутин слова слушателей. Он подчеркнул, что воспринимает такие перемены с принятием и уважением.