Народный артист РФ должен был выступить 27 июля в рамках фестиваля "Лето короля" с Филармоническим оркестром имени Верди города Салерно с участием солистов Мариинского театра

РИМ, 21 июля. /ТАСС/. Концерт народного артиста РФ Валерия Гергиева, который был запланирован на конец июля в Казерте в Италии, отменен. Об этом сообщила дирекция Королевского дворца Казерты.

Гергиев должен был выступить 27 июля в рамках фестиваля "Лето короля" с Филармоническим оркестром имени Верди города Салерно с участием солистов Мариинского театра. В программе были заявлены произведения Джузеппе Верди, Петра Чайковского и Мориса Равеля".

Вице-председатель Европейского парламента Пина Пичерно, представляющая оппозиционную Демократическую партию Италии, на своей странице в X призывала ранее отменить концерт. До этого она уже прибегала к политическому давлению с целью отмены мероприятий с участием российских артистов. Отменить концерт в Казерте призывали также некоторые проукраинские активисты в Италии.

В свою очередь губернатор южной итальянской области Кампания Винченцо Де Лука, комментируя призывы отменить концерт, указывал, что позиция властей региона заключается в поддержании диалога со всеми.