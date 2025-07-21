Гергиев не обладает информацией об отмене своего концерта в Италии

Мероприятие было запланировано на конец июля в Казерте

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Народный артист РФ Валерий Гергиев ничего не знает об отмене своего концерта, который был запланирован на конец июля в Казерте в Италии. Об этом дирижер рассказал ТАСС.

"У меня нет такой информации", - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента.

ТАСС направил запросы в пресс-службу Мариинского и Большого театров для уточнения информации.

Гергиев должен был выступить в Италии 27 июля в рамках фестиваля "Лето короля" с Филармоническим оркестром имени Верди города Салерно с участием солистов Мариинского театра. В программе были заявлены произведения Джузеппе Верди, Петра Чайковского и Мориса Равеля. Однако 21 июля дирекция Королевского дворца Казерты сообщила о том, что концерт артиста был отменен.

Ранее к отмене мероприятия на своей странице в X призывала вице-председатель Европейского парламента Пина Пичерно, представляющая оппозиционную Демократическую партию Италии. До этого она также прибегала к политическому давлению с целью отменить проекты с участием российских артистов. К отмене концерта в Казерте призывали и некоторые проукраинские активисты в Италии.