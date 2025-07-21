В Киеве считают преступлением написание стихов и музыки для народа и страны, отметил народный артист РФ

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Народный артист России Олег Газманов прокомментировал сообщение о своем розыске на Украине, предположив, что это своеобразное "поздравление" с 74-летием, которое он отпразднует 22 июля.

"Я всю жизнь писал и пишу стихи и музыку для своего народа и страны. Они считают это преступлением. Комментировать тут нечего. Видимо, они решили так "поздравить" меня с днем рождения", - сказал Газманов в беседе с ТАСС.

Ранее стало известно, что Газманов объявлен в розыск Службой безопасности Украины (СБУ). Газманов находится в розыске с марта 2022 года. В отношении артиста заочно выдвинуты обвинения в посягательстве на территориальную целостность страны, а также избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. СБУ регулярно заочно предъявляет обвинения российским военным, политическим, культурным и общественным деятелям.