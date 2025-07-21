Артиста в проекте заменит хореограф Даниил Благов

МОСКВА. 21 июля./ТАСС/. Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman, прекратил участие в этно-опере народного артиста России Игоря Матвиенко "Князь Владимир" из-за плотного гастрольного графика. Об этом он сообщил ТАСС.

"Мой плотный гастрольный график не позволяет совмещать выступления в рамках моей сольной концертной деятельности с гастролями этно-оперы "Князь Владимир". Со старта нового тура "ПОБЕДА!" я дал уже 82 концерта и впереди еще очень много. Также идет серьезная подготовка к конкурсу "Интервидение 2025". И это без учета больших тематических концертов, записи новых песен, различных интервью, фотосессий. Поэтому совершенно оправданное и разумное решение - отойти в сторону и доверить роль князя Владимира другому артисту", - рассказал артист.

Он также отметил, что исполнение главной роли в постановке стало для него полезным. "Это был интересный и бесценный опыт. Опера - это крупная форма, сейчас это большая редкость. Я очень много приобрел, так сказать, нематериальных активов в процессе репетиций и работы с Игорем Матвиенко", - сказал певец.

Певца в проекте заменит хореограф Даниил Благов. Дронов добавил, что будет рад в будущем снова поучаствовать в подобных проектах.

Сюжет этно-оперы

Постановка рассказывает о жизни князя Владимира до крещения Руси. Готовя поход с войском викингов и воеводой Федором, князь связывается с Ганградом, который обещает помочь Владимиру. На самом же деле он оказывается верховным богом скандинавской мифологии Одином. Новый союзник князя пытается занять его место, но хочет сделать это чужими руками.

Пройдя через предательство, трудности и потери, князь приходит к свету, обращаясь к Богу, христианству, которые его исцелили. В опере зрителям представили огромное разнообразие не только в визуальной составляющей, но и в музыке: от лиричных древнеисландских мотивов до рок-музыки. Завершается этно-опера сценой крещения Руси. Князь Владимир прогоняет Одина, но слова верховного бога о том, что он еще вернется, оставили конец открытым.

Помимо Дронова в постановке принимают участие народный артист России Николай Расторгуев и Асият Сайгидова (Соя).