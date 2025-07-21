Мероприятие будет проходить с 21 по 27 июля

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. III фестиваль кино стран Латинской Америки и Карибского бассейна стартовал в Москве. Открытие прошло в кинотеатре "Иллюзион", где зрителям был представлен эквадорский фильм "Посвящается моей бывшей" режиссера Хорхе Ульоа, передает корреспондент ТАСС.

"Этот фильм демонстрирует человеческую теплоту, чувства между девушкой и молодым человеком, который безумно в нее влюблен и хочет, чтобы она его полюбила, - рассказал ТАСС посол Эквадора в Москве Хуан Фернандо Ольгин Флорес. - В Латинской Америке все чувства: любовь, дружба - они очень сильные, так же, как и русских. Поэтому мы очень рады, что сможем здесь представить свой фильм, который будет об этих чувствах".

Как отметил директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александр Алимов, данное мероприятие - это настоящая дипломатия. "Здесь сидят господа послы, мои коллеги. Я сам карьерный дипломат, но сегодня дипломатия будет на экране. Мы называем это кинодипломатией, - указал он. - И все авторы, творцы, создатели этих произведений, этого кинематографа, являются нашими коллегами, партнерами, дипломатами, поскольку позволяют узнать, увидеть, понять, полюбить друг друга, увидеть в чем мы схожи и увидеть, и понять наши различия".

В свою очередь заместитель руководителя департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Вячеслав Мануйлов поблагодарил соорганизаторов фестиваля - посольства стран Латинской Америки и Карибского бассейна, а также арт-центр "Кинофест" за активную поддержку инициативы и участия в организации этого мероприятия.

О фестивале

Кинофестиваль проходит с 21 по 27 июля в Москве. В программе - 23 фильма из 11 стран, включая драматические, комедийные, документальные и анимационные ленты. Среди работ - картины из Аргентины, Венесуэлы, Доминиканской Республики, Колумбии, Коста-Рики, Мексики, Никарагуа, Перу, Уругвая и Эквадора. Также в этом году впервые к участию в фестивале присоединилась Республика Эль-Сальвадор.

Показы фильмов пройдут на трех московских площадках: кинотеатр "Иллюзион", Государственная Третьяковская галерея и центр РОСИЗ.